"Всего на контроле МЧС РФ находится более 39 тыс. объектов отдыха и оздоровления детей. Это объекты круглосуточного пребывания и "пришкольные" лагеря с дневным нахождением, оздоровительные, профильные и другие", — говорится в сообщении.

Детская оздоровительная кампания находится на особом контроле чрезвычайного ведомства, подчеркнули в пресс-службе.

"Сотрудники МЧС с начала летнего сезона провели порядка 30 тыс. профилактических визитов и более 21 тыс. практических тренировок", — добавили в пресс-службе.