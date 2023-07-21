"Выставка в честь 210-й годовщины начала заграничных походов русской армии открылась накануне в помещениях Воронцовского дворца города Алупка, Республика Крым. Этот проект объединил Калининградский областной историко-художественный музей, Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник и Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник", — говорится в сообщении.

На выставке "От Бородино до Парижа" представлены образцы вооружения и военной формы, медальерного и декоративно-прикладного искусства, археологические находки, карты решающих битв Отечественной войны 1812 года и заграничных походов. В экспозиции есть и графические, живописные и скульптурные портреты М.С. Воронцова и его боевых товарищей, иностранных полководцев, монархов и государственных деятелей — участников событий той эпохи.

Выставка в Алупке будет работать до 15 сентября, затем она переедет в Калининград.

Это не первый проект, который Калининградский областной историко-художественный музеи проводит совместно с коллегами из Алупки. В сентябре 2022 года на территории внутреннего двора Воронцовского дворца состоялось открытие межрегиональной выставки "Регион 39. Мозаика впечатлений".