Протяженность кресельной канатной дороги составит 200 метров, пропускная способность 2 тыс. чел./час, кольцевой — 840 метров, пропускная способность — 2,4 тыс. чел./час, говорится в сообщении.

Кроме того, на курорте к зимнему сезону запустят восемь новых горнолыжных трасс — от "зеленых" для новичков до "черных" для профессионалов. Протяженность трасс превысит шесть километров.

Отмечается, что новые канатные дороги и трассы на горнолыжном курорте Кабардино-Балкарии откроют к концу осени с началом снежного периода.

Как сообщалось, турпоток в Кабардино-Балкарию в первом полугодии 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос почти на 13% — до 621 тыс. человек. За минувший год турпоток в КБР превысил 1,2 млн человек. К 2025 году регион планирует ежегодно принимать около 2 млн туристов.