Каждое из девяти купе вагона СВ будет посвящено персонажам одной из книг, произведениям изобразительного искусства или кинематографа, которые связаны с Самарским регионом и которым посвящены скульптурные композиции в областной столице.

"Всего было выбрано девять памятников, среди них "Буратино", "Дядя Степа", "Тема и Жучка", "Аленький цветочек". Также вагон украсят "Клен", "Бурлаки на Волге", "Юрий Деточкин", "Товарищ Сухов" и "Бравый солдат Йозеф Швейк", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в оформление купе войдут не только рассказ о скульптуре и личности создателя, но и артефакты.

Также в поезде будут представлены все ключевые музеи Самары и своя библиотека "КультСамара".

Запуск вагоне СВ с тематическим оформлением состоится 24 июля на Казанском вокзале Москвы. Он будет курсировать в составе фирменного поезда № 9/10 "Жигули" между Москвой и Самарой.

На сайте ОАО "РЖД" сообщается, что с лета 2021 года в составе "Жигулей" в рамках проекта, посвященного 150-летию со дня рождения самарского мецената, художника, купца и основателя Самарского областного художественного музея Константина Головкина, начал курсировать специальный вагон-музей "Вагон Константина Головкина.

Впервые поезд, названный позже в честь одной из основных природных достопримечательностей Самарской области — "Жигули", отправился в путь в 1964 году, а уже через год был переведен в категорию фирменных. Ежемесячно поезд перевозит более 20 тыс. пассажиров.