"Посещаемость государственных музеев Подмосковья осталась на том же уровне, что и за аналогичный период прошлого года. В тройке наиболее посещаемых: историко-художественный музей "Новый Иерусалим" в Истре, историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина в Одиновском округе и Мемориальный музыкальный музей-заповедник П.И. Чайковского в Клину", — приводятся в сообщении слова вице-губернатора Подмосковья Ирины Каклюгиной.

Она отметила, что в число самых посещаемых мест также вошли Сергиево-Посадский историко-художественный музей-заповедник и музей-заповедник А.П. Чехова "Мелихово".

По данным министерства, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число посетителей выросло у музея-заповедника А.П. Чехова "Мелихово": его посетили более 100 тысяч человек, что на 30 тыс. больше, чем годом ранее. Также более популярным стал музей-заповедник П.И. Чайковского. Если в прошлом году его посетили около 88 тысяч человек, в этом году число посетителей уже составило 120 тысяч.