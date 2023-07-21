"Гостиничный портфель Cosmos Hotel Group пополнился новым объектом в управлении — Cosmos Arkhyz Resort 4* откроется на территории юго-восточной части села Архыз в Карачаево-Черкесской республике. В настоящее время проект находится на этапе строительства и планируется к открытию в конце 2025 года", — говорится в сообщении.

Как уточняется, Cosmos Arkhyz Resort 4* будет состоять из 172 номеров, большая часть из которых – в формате отдельно стоящих коттеджей. На территории курорта будут находиться рестораны, кафе, площадки для спорта и активного отдыха, банный комплекс и спа-центр.

"Дополнительным преимуществом Cosmos Arkhyz Resort 4* является его расположение: отель находится непосредственно на горнолыжном курорте Архыз на берегу горной реки Большой Зеленчук на высоте 1450-1500 метров над уровнем моря", — отмечается в сообщении.

Cosmos Arkhyz Resort 4* станет третьим отелем гостиничной сети в Северо-Кавказском федеральном округе после Cosmos Selection Grozny City в столице Чеченской республики и строящегося отеля Cosmos La Valli Hotel 4* в Даргавсе республики Северная Осетия — Алания.