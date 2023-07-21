"На выставке представлена культура Японии, где можно проследить её философию и традиции. Здесь можно увидеть свитки, предметы одежды, набор для чайной церемонии и многое другое. Это подлинные экспонаты, созданные мастерами в период с XVIII до середины XX веков", — отметили в пресс-службе.

Также здесь можно увидеть и живопись, и каллиграфию на шёлковых панно, и работы известных японских художников, таких как Хокусая Кацусика, Утагава Хиросиге, Утагава Куниёси и других.

Так, посетители ознакомятся с одним из самых ярких направлений японского искусства — гравюрами на дереве "укиё-э" ("картина изменчивого мира"), а также с живописными пейзажами в стиле "сансуй", на которых изображены горы и вода. Отдельное место в экспозиции занимают портреты японских женщин в стиле "бидзинга" ("красивый человек").

Экспозиция сопровождается подробными аннотациями с описанием жанров и направлений восточного искусства, подчеркивается в сообщении.

Подлинники представлены из частной коллекции Григория Акимченко из Пятигорска. Выставка будет работать до конца августа.