"Плюсы Коморских островов очевидны. Это нетронутая природа, лемуры, красивые пляжи, плантации ванили и гвоздики, производство натуральных парфюмерных масел, морская рыбалка. Минусы, прежде всего, в слабой инфраструктуре. Прямых авиарейсов из России сейчас нет, но авиакомпании подтверждают техническую возможность организовать чартеры при наличии такого желания у отечественных туроператоров. При этом местная группа компаний K-park, которая занимается в том числе туризмом и гостиничным бизнесом, чрезвычайно заинтересована в выстраивании отношений с российскими коллегами и сейчас активно ищет выходы на туроператоров и авиакомпании", – сказал дипломат btb-изданию RTN.

На этой неделе офис по развитию и продвижению туризма (Comoros National Tourist Office) провел онлайн-презентацию для потенциальных въездных рынков, в том числе российского.

"Потенциал у направления большой: приезжающих на Коморы ждет все великолепие дикой природы, эндемики, среди которых гигантские черепахи и дельфины. Плюс пляжный отдых, рыбалка, прогулки по горам. Всего на архипелаге порядка 50 отелей, из них лишь один – 4*, это Golden Tulip Grande Comore Moroni Resort & Spa. Стоимость размещения составляет от 15 тыс. рублей в день с завтраком. Основная масса средств размещения – отели уровня 1-3* и гостевые дома стоимостью 4-7 тыс. рублей в день на человека. Лучшее время для поездок на Коморские острова – с мая по октябрь, когда нет сильной жары и снижается влажность. Высокий сезон начинается в июне и завершается в сентябре", — пишет издание.

Коморские острова расположены в Индийском океане между Мадагаскаром и Мозамбиком. Архипелаг вулканического происхождения вполне может сравниться по природной красоте и разнообразию животного и растительного мира с такими популярными странами, как Сейшелы, Маврикий или французский заморский департамент Реюньон. Росту турпотока препятствует недостаток инфраструктуры – гостиниц, ресторанов, развлекательных заведений. По данным RTN, рекордным по посещаемости для архипелага стал 2019 год – тогда приехало 45 тыс. иностранных туристов, в основном из Европы. Но в среднем ежегодный поток не превышает 30 тыс.