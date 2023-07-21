"В 2020 году в стране насчитывалось 149 глэмпингов, в 2021 – 230, в 2022 – 277. К этому году количество глэмпингов выросло почти в полтора раза, до более 400, это однозначно популярная тема в России. Сейчас грант на глэмпинг можно получить в рамках федерального проекта "Развитие туристической инфраструктуры" национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". С помощью таких объектов довольно быстро можно решить проблему нехватки средств размещения с хорошим сервисом, прежде всего, в регионах, где быстро развивается активный туризм", — цитирует пресс-служба президента Ассоциации глэмпингов Жанну Кира.

Она напомнила, что в этом году правительство выделяет 8 млрд рублей на поддержку строительства еще 213 модульных объектов размещения в 38 субъектах.

"Глэмпинги хорошо ложатся в концепцию развития внутреннего туризма, к тому же дают возможность распробовать лучший турпродукт на самых привлекательных территориях. По большей части такие объекты появляются там, где уже существует какой-либо туристический проект. К примеру, Aurora Village в Мурманской области – пример глэмпинга с уже сформированным продуктом: люди целенаправленно едут туда на северное сияние", — рассказала Кира.

Наибольшее количество глэмпингов расположено в Московской области, под Петербургом, в Карелии. Также новые объекты появляются в Дагестане, Якутии, на Камчатке, Алтае, в Калининграде и других регионах, где популярны активные путешествия на природе.

"Далеко не каждый модульный объект размещения может называться глэмпингом. Глэмпинг – это статус и качество сервиса. Многие из них созданы по принципу people to people, когда туристы приезжают к конкретным людям. Некоторые глэмпинги – чисто семейные проекты, например, "Шикша" в Тверской области, которым управляет супружеская пара. Муж катает туристов на лодке, жена готовит завтраки. Такой формат очень многим нравится, поэтому туристы к ним возвращаются", — подчеркнула эксперт.

Среди наиболее востребованных Кира назвала подмосковные глэмпинги "Под небом" и "Зеленая тропа", "Точка Немо" в Ярославской области, проект "Айвенго" на Алтае. Популярны также Villa Memory в Дагестане, We Lodge в Ленинградской области, Chillawi в Северной Осетии, "Китовый берег" в Мурманской области. Интересных объектов очень много и с каждым годом становится все больше", — заключила президент Ассоциации глэмпингов.

Термин "глэмпинг" появился в Великобритании в середине 2000 годов. Он образован из слов "гламурный" и "кемпинг". Идея подразумевает размещение в диком, часто труднодоступном месте на природе, но с комфортом и в необычных условиях. Это могут быть небольшие домики с удобствами, палатки с хорошо оформленным интерьером, юрты, прозрачные шары и другие варианты.