"На водопроводе, который обеспечивает значительную часть города водой, произошла крупная авария. Бригады областного "Водоканала" уже на месте. Осуществляются раскопки при помощи специализированной техники. Планируется временное отключение воды на центральных улицах Светлогорска", — говорится в сообщении.

В город направлены цистерны с питьевой водой. Работы должны завершиться сегодня до конца дня.

В центральной части Светлогорска расположено большинство санаториев, пансионатов, домов отдыха, гостиниц, а также многоквартирных жилых домов.