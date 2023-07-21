Праздник начнется в 14:00 с экскурсии по тепличным хозяйствам Троицкого сельского поселения, где местные фермеры покажут свои огуречные плантации.

Гости фестиваля смогут принять участие в конкурсах "Чемпионат громкости огуречного хруста", "Самое вкусное огуречное блюдо", "Костюм огурца", а также "Лучшая частушка, песня или стих на тему огурца". Победители получат призы, говорится в сообщении.

Будет организована работа мастер-классов, тематических фотозон, выставки прикладного творчества.

Отмечается, что завершится фестиваль праздничным концертом и дискотекой.