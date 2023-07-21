"По оперативным данным, с 17:00 17 июля по 8:00 21 июля к медикам обратились 80 человек, среди них десять детей. В состоянии средней степени тяжести госпитализированы два взрослых и один ребенок, остальным обратившимся медицинская помощь оказана амбулаторно, госпитализация им не потребовалась", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по поручению главы Минздрава России Михаила Мурашко, по пути следования из Крыма или в Крым в местах скопления автомобилей — пунктах пропуска и у паромной переправы — организовано дежурство бригад скорой медицинской помощи.

Медицинская помощь по пути следования туристов организована при координации Федерального центра медицины катастроф Минздрава.