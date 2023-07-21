"За январь-июнь в стране зарегистрировано более 67,6 тыс. туристических прибытий из России. Это на 45% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным советника по туризму посольства республики в России Кристины Леон Изнага, по количеству туристических прибытий в первом полугодии 2023 года Россия – четвертый по объемам въездной рынок для Кубы. Чаще россиян эту карибскую страну посещали только канадцы, кубинцы, проживающие за рубежом, и туристы из США", — говорится в сообщении.

В то же время в ассоциации отмечают, что сравнение с прошлым годом не вполне корректно, так как российские авиакомпании приостановили рейсы на Кубу в конце февраля 2022 года и возобновили их только в октябре. В прошлом году российский турпоток на Кубу составил порядка 54 тыс. прибытий, снизившись на 70% по отношению к рекордному 2021 году, когда было зафиксировано 178 тыс. прибытий.

"По оценкам туроператоров, интерес российских туристов к кубинскому направлению высокий даже летом: улететь на Кубу в августе на 7 дней в отель 5* "все включено" можно от 200 тыс. рублей на двоих. Благодаря запуску регулярных рейсов в Варадеро туроператоры расширили ассортимент продукта по карибскому направлению: например, появились комбинированные туры Гавана + Варадеро. По прогнозам экспертов, по итогам года остров может принять не менее 100 тыс. туристов", — говорится в сообщении.

Рейсы на Кубу выполняют российские авиакомпании "Россия" и NordWind, а также венесуэльская Conviasa.

"Загрузка рейсов выше 90%. Туроператоры считают, что дальнейшему росту турпотока будет способствовать запуск использования в отелях и торговых точках на Кубе карт российской платежной системы "Мир". По их мнению, эта опция стала бы еще одним стимулом для россиян выбирать отдых именно на Кубе. Кроме того, туроператоры ждут возобновления рейсов "Аэрофлота" в Гавану», — отмечают в АТОР.