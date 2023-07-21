Как уточнили "Интерфаксу", первый рейс запланирован на 24 июля.

Полеты будут выполняться на воздушных судах Airbus A320 один раз в неделю — по понедельникам.

Вылет из аэропорта Ургенч запланирован в 8:00, прилет в аэропорт Пулково — в 11:05. Вылет из Петербурга — в 12:20, прилет в Ургенч — в 18:50 (местное время для каждого аэропорта).

Centrum Air выполняет регулярные и чартерные рейсы по внутренним (Бухара, Ургенч и Термез) и международным направлениям (ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Грузия, Мальдивы, Киргизия и Индия). Базовым аэропортом авиаперевозчика является аэропорт "Ташкент" имени Ислама Каримова.

Отмечается, что кроме Ургенча улететь из Санкт-Петербурга можно в узбекские Ташкент, Бухару, Самарканд, Термез и Фергану.

Помимо Centrum Air, прямые рейсы из Петербурга в Ургенч выполняет Uzbekistan Airways. Всего в города Узбекистана выполняется 26 рейсов в неделю.