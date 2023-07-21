"11:00: в очереди со стороны Керчи находится 520 транспортных средств. Ожидание — около двух часов", — говорится в сообщении.

В то же время в очереди на мост со стороны Кубани стоят 120 машин — за последний час пробка уменьшилась вдвое.

В настоящее время легковые автомобили после прохождения досмотра на Крымском мосту формируются в колонны для поочередного проезда с разных сторон моста в реверсивном режиме по одной открытой полосе.

Крымский мост атаковали в ночь на 17 июля два украинских надводных беспилотника. Повреждена автодорожная часть. Погибли два жителя Белгородской области, пострадал ребенок. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Движение автомобилей по мосту было остановлено почти на сутки. Его восстановили в реверсивном режиме по одной из полос в ночь на вторник.