Принятый закон освобождает с 1 июля 2023 г. по 30 июня 2027 г. от НДС организации, осуществляющие туроператорскую деятельность и реализующие туристский продукт в сфере внутреннего или въездного туризма.

Ранее от уплаты НДС были освобождены гостиницы, а также организации транспортного обслуживания. При этом туроператоры, бронируя места в гостиницах и транспортные услуги, были вынуждены работать с НДС.

"В настоящее время в стране функционирует порядка 4250 туроператоров в сфере внутреннего и въездного туризма. Большинство из них подходят под параметры малого и среднего бизнеса и находятся на упрощенной системе налогообложения", — поясняли ранее в Минэкономразвития.

По оценкам Минфина, освобождение от уплаты НДС обеспечит отрасли 4,2 млрд рублей.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что данная мера может привести к снижению стоимости отдыха по России для внутренних туристов на 5-10%.