"Тема фестиваля этого года — "Герои и прототипы". В феврале были Гранинские чтения, многие рассказывали о прототипах папиных героев. Например, у папы был друг ученый, специалист по грозе, который стал героем романа "Иду на грозу". Многие произведения папы — это итог восхищения разными людьми", — рассказала Чернышева-Гранина.

Она отметила, что на фестивале также обсудят фигуру Лидии Николаевны Деликторской — подруги и модели Матисса. "В романе "Картина" есть девушка-красавица Лиза, Лидия Николаевна стала ее прототипом. Таким образом, на мероприятии разные специалисты расскажут, что такое прототип, как он нам показывает технологию творчества, в каком виде попадает в готовое произведение", — добавила дочь Гранина.

В субботу гости услышат выступления Чернышевой-Граниной, филологов Марии Виролайнен, Ирины Снеговой.

Вечером всех ждет концерт Санкт-Петербургского государственного симфонического оркестра "Классика" под руководством Александра Канторова.

В воскресенье участники фестиваля поговорят о городах и поселках — героях литературных произведений. В программе разговоры о писательской жизни в Комарово, театре в Комарово, музеях и памятниках литературным героям, книжных проектах в России.

Вечером второго дня пройдет концерт "Друзья-композиторы Гранина. Любимые романсы". Музыка прозвучит в исполнении лауреатов международных и всероссийских конкурсов Натальи Михайловой и Валерия Махнина. За роялем в этот вечер будет лауреат международных конкурсов Максим Вирок-Столетов.