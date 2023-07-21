"Это позволит реализовать несколько инвестиционных проектов и привлечь более 2 млрд рублей частных инвестиций", — отмечается в сообщении.

В частности, один из инвестпроектов предполагает создание исследовательского центра сухих строительных смесей и производства красок, эмалей и грунтовок.

Также в ТОСЭР "Новоуральск" планируется провести техническое перевооружение завода, где изготавливаются трамвайные кузова. Новое оборудование необходимо для продолжения выпуска как серийных вагонов, так и вагонов, которые производятся по индивидуальным заказам.

Еще один проект, реализующийся в рамках ТОСЭР, — термальный курорт на озере Таватуй, который должен стать полноценным туристическим кластером. В его состав будут входить несколько рекреационных тематических блоков. Создание комплекса подразумевает реконструкцию бывшего санатория "Зеленый мыс".

В целом реализация инвестпроектов в ТОСЭР позволит создать в Новоуральске около 700 новых рабочих мест.

Как сообщалось, всего планируется реализовать 7 новых инвестиционных проектов. В ТОСЭР будут включены земельные участки площадью 79,4 га, обеспеченные инфраструктурой. Расширение территории будет происходить за счет бывшего автомобильного завода "Амур" и производителя бетона "Бетам" (оба предприятия ранее были признаны банкротами).

ТОСЭР в Новоуральске создана в 2019 году, в ней зарегистрировано 22 резидента. Объем привлеченных инвестиций составляет 1,1 млрд рублей.

Помимо "Новоуральска" в Свердловской области функционируют еще три ТОСЭР: "Лесной", "Краснотурьинск" и "Верхняя Тура".