"В Кисловодске гостиничный поток за шесть месяцев увеличился в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Если в 2021 году в гостиницы Кисловодска заехало более 25 тыс. человек, то в этом году — более 65 тыс. человек", — говорится в сообщении.

На сегодняшний день в Кисловодске насчитывается 92 гостиницы. Средний срок пребывания в гостинице — 5 дней.

Отмечается, что в городе развивают не только лечебно-оздоровительный туризм, но и все остальные виды: экологический, культурный, семейный, спортивный, гастрономический, бизнес-туризм и событийный.

"Гостиничный сектор играет важную роль в успехе Кисловодска. Такая посещаемость подтверждает правильность выбранной стратегии и способствует стремительному росту городской экономики, что является ключевым фактором роста благосостояния наших жителей", — приводятся в сообщении слова главы курорта Евгения Моисеева.

Ранее сообщалось, что Кисловодск собрал рекордную сумму курортного сбора в 117 млн рублей.