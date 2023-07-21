"Комплекс, состоящий из 22 уютных домиков, оборудованный спа-зоной с термальными бассейнами и купольным рестораном, возведен в рамках реализации национального проекта Туризм и индустрия гостеприимства"", — говорится в сообщении.

Новый комплекс построен с учетом природных рекреационных особенностей острова Кунашир, в спа-пространстве используется вода из местных термальных источников.

"Курильские острова являются мечтой для многих туристов. Но, существенной проблемой для развития туризма является дефицит номерного фонда. Реализация подобных проектов позволит ее решить", — цитирует пресс-служба первого заместителя министра туризма Сахалинской области Наталию Пахолкову.

Как сообщалось, в прошлом году Сахалинская область получила 60 млн рублей средств федерального гранта нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" на возведение купольных глэмпингов на Курилах, в Анивском, Корсаковском и других районах Сахалина.

Как сообщала ранее пресс-служба областного правительства, нынешним летом, по поручению губернатора региона Валерия Лимаренко, авиакомпания "Аврора" почти в два раза увеличила частоту рейсов из Южно-Сахалинска на Южные Курилы из-за возросшего спроса на авиабилеты.

"Аврора" — единственная авиакомпания, выполняющая рейсы по данным маршрутам.

Из Южно-Сахалинска в Курильск вместо 7 рейсов (которые выполнялись ранее) выполняется 14 рейсов — каждый день по два рейса. Частота полетов из Южно-Сахалинска до Южно-Курильска увеличена с прежних 7 до 10 рейсов в неделю. Все внутриобластные рейсы, в том числе на Курилы, субсидируются из областного бюджета.