"За первую половину года около 1,16 миллиона человек побывали в Приморском крае — это на 13% больше, чем за аналогичный период 2022 года", — сказал руководитель агентства по туризму Арсений Крепский, слова которого приводит пресс-служба.

Отмечается, что во втором квартале 2023 года в Приморье побывали 685,5 тыс. туристов. Из-за рубежа прибыли 12 тыс. человек, число иностранных гостей в семь раз превысило прошлогодние показатели за первое полугодие.

Крепский сообщил, что пик сезона по количеству туристов в регионе ожидается во второй половине августа.

По данным пресс-службы, с января по март Приморье посетили более 470 тыс. туристов, что в два раза больше, чем за тот же период в 2022 году.

Всего в 2022 году в крае побывали около 3 млн гостей. В текущем году регион планирует принять свыше 3,5 млн туристов.