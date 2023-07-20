Доски музей получил от АО "ПО "Севмаш" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в преддверии Дня Военно-морского флота.

"Впервые Севмаш передал в коллекцию ЦВММ 17 точных копий "паспортов" (закладных досок) атомных подводных крейсеров 4-го поколения", — говорится в сообщении.

Советник генерального директора Севмаша Владимир Сыродубов вручил директору ЦВММ Руслану Нехаю закладные доски проектов "Ясень", "Ясень-М", "Борей", "Борей-А". Церемония состоялась при поддержке Главного командования ВМФ.

"Событие символизирует огромный вклад крупнейшего в России предприятия "Севмаш" в развитие атомной составляющей Подводных сил нашего Военно-морского флота. Атомные подводные лодки, созданные северодвинскими корабелами, не имеют себе равных. Ими по праву гордится каждый подводник, которому выпала на них честь служить", — отметил Главком ВМФ Николай Евменов накануне мероприятия.

Уточняется, что доски устанавливаются на секцию атомных подлодок на церемонии закладки и содержат основную информацию о корабле: дату начала строительства, название предприятия-строителя и проектанта. Так, все атомные субмарины, построенные на Севмаше, проектируют петербургские конструкторские бюро "Рубин" и "Малахит".

Севмаш также передал в фонды ЦВММ собрание документальных фильмов о легендарных кораблях, построенных на верфи в разные годы. Девять лент рассказывают об истории создания и службы первой отечественной атомной подлодки "Ленинский комсомол", самых скоростных и больших подлодках, субмарине самой массовой серии и других кораблях. Предполагается, что фильмы будут регулярно показывать в музее во время мероприятий, посвященных атомному подводному флоту России.