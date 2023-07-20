Заместитель начальника управления государственной уголовной полиции Баварии Гвидо Лиммер сообщил журналистам, что полиция изучает 18 кусочков расплавленного золота, обнаруженного на этой неделе. Эксперты считают, что каждый из них состоит из четырех монет.

В свою очередь министр культуры Баварии Маркус Блюм выразил надежду на то, что оставшиеся монеты все еще могут быть целы.

"Мы знаем, что около 70 золотых монет, судя по всему, были бесследно утрачены... Но это означает, что все еще есть надежда на то, что, возможно, мы сможем найти оставшиеся золотые монеты", — заявил он.

Ранее на этой неделе полиция задержала четырех подозреваемых по делу о проникновении в Кельтско-римский музей в баварской общине Манхинг и краже 483 золотых монет в ноябре 2022 года. Монеты были обнаружен во время археологических раскопок в 1999 году.

В полиции заявили, что смогли найти подозреваемых благодаря ДНК, оставленному на предмете рядом с музеем, сам предмет не называется. Трое из них связаны с серией взломов с проникновением в Германии и Австрии в период с 2014 по 2022 годы.