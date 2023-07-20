"По состоянию на 17:00 движение по ранее перекрытому участку автодороги "Таврида" с 118 км по 130 км открыто в обоих направлениях", — говорится в телеграм-канале министерства.

Как сообщалось, полигон с боеприпасами загорелся в Кировском районе на востоке Крыма в ночь на 19 июля. Была организована эвакуация около 2,2 тысячи человек.

Из-за пожара на полигоне был перекрыт участок федеральной трассы "Таврида", которая соединяет Крымский мост с Севастополем. Весь транспорт перенаправлялся по региональной сети через Старый Крым и поселок Первомайское по старой керченской трассе.

В четверг днем в МЧС Крыма сообщили о "снижении частоты детонации пиротехники".