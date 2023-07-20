«По выезду отрасль растет на 15%. Мы рассчитываем на показатели около 10 млн. Нам путает карты Турция, на которую у нас были большие надежды, и мы рассчитывали, что по сравнению с прошлым годом турпоток в эту страну вырастет с 5,2 млн до 7 млн. Но пока прогнозы не сбываются из-за изменения стоимости отдыха в Турции и ослабления рубля. Мы недобираем турпоток», — рассказал он на пресс-конференции в четверг.

Как отметил Уманский, в этом году стоимость отдыха в Турции в совокупности выросла примерно на 47%, в свою очередь, другие выездные направления стали забирать российский турпоток у республики.

«Например, ОАЭ, которые для россиян сформировали привлекательные цены. Несмотря на жару, у нас туда сейчас высокий турпоток. Также Мальдивы, Египет и Таиланд, где мы вышли на допандемийные показатели», — добавил эксперт.

Что касается въездного туризма, то его показатели будут ниже прошлогодних.

«Мы сейчас идем хуже, чем в прошлом году, на 7,7% по количеству поездок иностранцев в Россию. Отрасль очень нуждается в некоторых решениях, среди них введение электронной визы, запуск «Карты туриста» для решения вопросов с платежами, а также безвизовый групповой туристический обмен с КНР. Мы ждем гостей из Ирана, Индии», — пояснил Уманский.

По данным Погранслужбы ФСБ РФ, в 2022 году Россию посетили чуть больше 200 тысяч иностранных туристов, это почти на 30% меньше, чем годом ранее.