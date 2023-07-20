"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, днем с градом, грозы, шквал до 15-20 м/с", — говорится в сообщении главка МЧС.

Возможно возникновение аварий на объектах энергетики и ЖКХ, увеличение числа дорожно-транспортных происшествий и нарушение транспортного сообщения, подтопление территорий. Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного и Азовского морей и Керченского пролива, отмечают спасатели.