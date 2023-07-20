Так, на северо-восток Италии после зафиксированных ранее на этой неделе температурных рекордов обрушился сильным шторм с градом, размер которого был сопоставим с теннисный мяч. Непогода затронула область Венето, где пострадали более 100 человек. Град повредил также виноградники, на которых выращивают сорт винограда, используемого для просекко.

Со штормовой погодой также столкнулись жители Хорватии и Словении. Более 10 человек получили ранения.

Между тем, в Греции жара не стихает. На фоне 40-градусной температуры воздуха пожарные борются с природными пожарами близ Афин. В операции задействованы самолеты и вертолеты, в том числе из других европейских стран. Температура воздуха к концу недели, как ожидается, превысит 45 градусов по Цельсию. В министерстве культуры страны приняли решение закрыть все археологические достопримечательности для посещения, в том числе Афинский Акрополь, до 23 июля.

"Тяжелые временя явно еще не закончились. Мы переживаем новый этап жары и возможное усиление ветра, поэтому требуется сохранять чрезвычайную бдительность и готовность в ближайшие несколько дней", — сказал премьер Греции Кириакос Мицотакис.

На острове Родос в четверг объявили режим ЧС, в ряде горных районов проводят эвакуацию местных жителей.

Жара продолжает усиливаться на другом материке. В США фиксируют чрезвычайно высокую температуру воздуха для этого времени года. Повышенный уровень опасности объявлен во многих штатах, в общей сложности такое предупреждение затронуло треть населения страны. В Лас-Вегасе в ближайшие дни ожидают рекордный показатель в 47 градусов по Цельсию.