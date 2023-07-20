"Напоминаю, что до 31 августа действует акция от Туристского информационного центра "Экскурсии для местных". Акция разработана для местных жителей, которые проводят свой отпуск дома, в Калининградской области", — написал Алиханов.

По его словам, жители Калининградской области до конца лета смогут забронировать экскурсии по региону со скидкой от 10% до 50%. Для этого надо лишь изучить карту маршрутов и согласовать дату будущего путешествия с центром туризма.

"Наша область прекрасна и удивительна. Даже если вы уже много раз посещали Светлогорск, Зеленоградск и всю жизнь прожили в Калининграде, поверьте, с профессиональным гидом-экскурсоводом, вы откроете для себя много нового и интересного", — заключил губернатор.

Как пояснили "Интерфаксу" в Туристском информационном центре, акция стартовала 15 июля и уже получила широкий отклик. На экскурсии по более чем 15-ти туристическим маршрутам записываются не только отдельные калининградцы и целые семьи, но и школьные группы из дневных лагерей отдыха. Популярностью пользуются не только города приморской зоны и Куршская коса, но и Восток области, экскурсии по замкам и кирхам, другим историческим объектам.