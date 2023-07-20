"С 00:30 22 июля до 3:30 23 июля изменится расписание поездов на участке от Киевского вокзала до Апрелевки для подготовки к запуску D4. Скорректировано расписание нескольких рейсов Аэроэкспрессов во Внуково. В период "окон" будут готовиться к запуску D4: модернизировать систему управления движением на участке от Апрелевки до Селятино", — говорится в сообщении в телеграм-канале департамента.

Кроме того, часть поездов будет отменена, а интервалы движения увеличат до часа. Часть поездов проследует с измененным набором остановок. Также скорректировано время отправления последних поездов — последний поезд с Киевского вокзала отправится в 23:47, сообщили в департаменте.