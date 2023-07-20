Вылеты из Волгограда в Стамбул станут осуществляться с 29 октября каждые среду и воскресенье, а из Волгограда в Дубай — с 31 октября по вторникам и субботам на Boeing-737-800 вместимостью 189 кресел.

В настоящее время из Волгограда в Дубай и Стамбул рейсов нет. География полетов из Волгограда насчитывает 12 направлений: Москва, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Анталья, Ереван, Новосибирск, Баку, Екатеринбург, Нижний Новгород, Пермь, Уфа и Челябинск.

Аэропорт Волгограда имеет пассажирский аэровокзальный комплекс для внутренних и международных рейсов, грузовой терминал, взлетно-посадочную полосу длиной 2,8 тыс. м. Пропускная способность аэропорта на внутренних линиях составляет 720 человек в час, на международных — 280.