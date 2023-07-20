"По поручению главы Минздрава России Михаила Мурашко по пути следования из Крыма или в Крым на пунктах пропуска и у паромной переправы организовано дежурство бригад скорой медицинской помощи. По оперативным данным, с 17:00 мск 17 июля по 08:00 мск 20 июля к медикам обратился 61 человек, среди них восемь детей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что одному взрослому понадобилась госпитализация, всем остальным обратившимся медицинская помощь оказана амбулаторно. По поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко доступность и качество оказания медицинской помощи по трассе Ростов-на-Дону — Крым проверил главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава России, профессор, академик Сергей Багненко "Во всех точках осмотрели приемные отделения ключевых больниц. Оценили возможности выездных бригад скорой помощи. Специалистов достаточно, необходимое оборудование и препараты в наличии. Трафик на трассе не напряжённый, медслужба справляется", — приводятся в сообщении слова Багненко.