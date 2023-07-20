Как говорится в пресс-релизе компании, ее выручка повысилась до $14,1 млрд по сравнению с $13,4 млрд во втором квартале 2022 года. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $13,7 млрд.

Чистая прибыль компании в апреле-июне составила $1,3 млрд, или $1,88 на акцию, по сравнению с $476 млн, или $0,68 на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов во втором квартале повысилась до $1,92 на акцию с $0,76 на акцию. Консенсус-прогноз аналитиков для этого показателя составлял $1,59 на акцию.

American Airlines также подняла годовой прогноз скорректированной прибыли до $3-3,75 на акцию с $2,5-3,5 на акцию.

Бумаги компании теряют в цене 0,8% в ходе предварительных торгов в четверг. С начала года их стоимость увеличилась на 46,2%.