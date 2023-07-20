Сегодня в 16:13 РЖД вводит доппоезда на Витебском направлении ОЖД на время саммита "Россия — Африка"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 20 ИЮЛЯ. ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД — АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания"(СЗППК, входит в холдинг "РЖД") на период проведения саммита "Россия — Африка" 27 и 28 июля назначает дополнительные пригородные поезда на Витебском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) — между Павловском и Витебским вокзалом в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что поезда сделают остановку на станции "Шушары". Электрички вводятся, в частности, для улучшения транспортного обслуживания жителей одноименного поселка во время проведения саммита.

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