«Если говорить о Крыме, то там ситуация следующая: старт сезона был нерадостный, загрузка в среднем была на уровне 20-30%. С наступлением июля на полуостров пошел турпоток и ситуация улучшилась. После ЧП на Крымском мосту турпоток начал восстанавливаться, аннуляции остановились, а туроператоры наблюдают возврат туристов с просьбой восстановить бронирования. Но новые бронирования не вернулись к показателям до этой ситуации. Стоит признать, что трагедия будет иметь свои негативные проявления на и так не очень успешном турсезоне Крыма», — сказал он.

Как отметил Уманский, загрузка курортов на востоке полуострова лучше, туда направляется большой трафик автотуристов. Традиционно высокая популярность у южного берега Крыма, а вот запад испытывает трудности.

«Уже ясно, что ближе к осени нам нужно будет ставить вопрос о поддержке отрасли Крыма. Потому что зависимость полуострова и его жителей от туризма очень высокая. И такого рода сезон прокормит их летом, но не прокормит ближайшую зиму», — пояснил он.

В прошлом году турпоток в Крым составил 6,3 млн человек, в этом году, как ожидается, он снизится на 20-30%.

Крымский мост атаковали в ночь на 17 июля два украинских надводных беспилотника. Повреждена автодорожная часть. Погибли два жителя Белгородской области, пострадал ребенок. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Движение автомобилей по мосту было остановлено почти на сутки. Его восстановили в реверсивном режиме по одной из полос в ночь на вторник.