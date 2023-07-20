По сезонным ски-пассам лыжники и сноубордисты смогут кататься весь зимний сезон, с декабря по май. Билеты дают доступ на все горнолыжные трассы, включают вечернее катание и посещение сноупарков курорта. Предложение действует и на детские билет.

По данным пресс-службы, рост стоимости по сравнению с прошлым сезоном составил 5%. Максимальная выгода pre-sale действует с 20 по 31 июля 30%. В августе скидка будет 20%. В сентябре и октябре 15%.

"Благодаря особым климатическим условиям и уникальному природному ландшафту мы традиционно открываем склоны первым среди других горных курортов и закрываем последними. Буквально пять дней назад, 16 июля, у нас завершился сезон бонусного катания в Цирке-2", — цитирует пресс-служба коммерческого директора курорта Ирину Редих.

По ее словам, на новогодние праздники уже забронировано 10% номерного фонда.

В предстоящем горнолыжном сезоне на курорте будут открыты 30 километров горнолыжных трасс различной сложности, доступна одна из самых больших в Красной Поляне территорий для вечернего катания, три сноупарка, пункты проката и горнолыжные школы.