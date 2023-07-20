"В течение текущего года авиакомпания неоднократно информировала региональное министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта о возможном прекращении полетов из-за недостатка денежных средств, предусмотренных в бюджете. Мы выступали с инициативой о проведении совместного совещания для решения данной проблемы, нас не услышали", — приводятся в сообщении слова гендиректора компании Германа Боброва.

По его словам, с просьбой пересмотреть тарифы с учетом индексации цен на топливо и авиационную технику авиаперевозчик обращался в профильное министерство края и в региональную службу по тарифам и ценообразованию еще в прошлом году.

"Однако нам отказали. Утвержденные тарифы были убыточны, но, несмотря на это, в прошлом году мы выполнили их (программу рейсов — ИФ) в полном объеме", — заметил Бобров.

В текущем году региональная служба по тарифам и ценообразованию приняла позицию авиакомпании и установила тарифы по этим маршрутам, позволяющие выполнять их безубыточно, но предусмотренных бюджетных средств оказалось недостаточно.

"Ждем увеличения финансирования для дальнейшего субсидирования авиаперелетов. Региональный Минфин совместно с краевым Минстроем работают над вопросом дополнительного финансирования", — пояснили "Интерфаксу" в краевом министерстве строительства, дорожного хозяйства и транспорта.

Как сообщалось, авиакомпания "Аэросервис" с 3 апреля возобновила полетную программу по семи социально значимым направлениям в Забайкальском крае. Тогда профильное министерство сообщало, что на субсидирование авиабилетов в 2023 году предусмотрено 75 млн рублей.