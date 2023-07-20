Он отметил, что фестиваль приурочен к 85-летию со дня рождения артиста, которое отметили в январе текущего года.

"В программе мероприятий — состязания юных сочинских яхтсменов, мастер-классы по парусному спорту, фотовыставка и песни Владимира Высоцкого в исполнении сочинских бардов", — сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что первый парусный "Фестиваль Владимира Высоцкого" был организован в 2001 году в Самаре другом поэта Всеволодом Ханчиным. Чуть позже аналогичные гонки на парусных яхтах стали проводиться в Тольятти, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Сочи и Калининграде.

"В нашем городе фестиваль проходит с 2007 года. Вход на мероприятие свободный", — добавил Фунтяков.