«Внутренний туризм действительно демонстрирует неплохой рост. Мы в этом году прирастаем в пределах 15% к прошлому году. Ожидаем, что по итогам года эта динамика несколько снизится, но сохранится в пределах плюс 10% на конец 2023 года по количеству турпоездок. В совокупности это прибавит нам порядка 7 млн турпоездок, и мы можем достигнуть рекордных показателей в объеме 80 млн», — сказал он на пресс-конференции в четверг.

Уманский напомнил, что в 2022 году было совершено 73 млн тупоездок по России, и это превысило допандемийные показатели.