"В программе — автопробег на мотоциклах, соревнования по силовым видам спорта, детские познавательные игры, фотосессии с мототехникой. По улицам города байкеры проследует до Волжского парка, где в 13:00 на балюстраде состоится торжественное открытие и начнется развлекательная программа", — говорится в сообщении.

Также в этот день состоится открытый турнир "Кубок Спектр" с крупным призовым фондом. За главный приз и звание самого сильного поборются тяжелоатлеты из шести регионов и 13 городов страны. Вечером состоится концерт, отмечает пресс-служба.