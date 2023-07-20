«Цены на путешествия по стране в среднем подросли, в пределах 8-10%. Есть регионы, показывающие большую динамику. Конечно, это регионы, которые оказались в более выгодном транспортном относительно своих соседей. Есть регионы, которые столкнулись с транспортными проблемами. Там цены ниже, чем прошлогодние. Я, в частности, говорю о Крыме, который оказался в непростой ситуации с точки зрения туристического сезона», — пояснил он на пресс-конференции в четверг.

По словам Уманского, наибольшим спросом пользуются курорты Черноморского побережья – Краснодарский край, Крым, Абхазия, куда туристы прибывают из Сочи.

«Если говорить об особенностях этого сезона, то хочется отметить, что в этом году у нас отсутствуют пиковые проявления резкого изменения стоимости, которые наблюдались последние пару лет. Например, в прошлом году авиакомпании не могли продавать билеты в Сочи из-за 100% загрузки курорта», — сказал он.

Как отметил Уманский, в этом летнем сезоне загрузка курортов страны высокая, но еще есть предложения на любой кошелек.