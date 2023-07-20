"Движение с автодороги А-149 Адлер — Красная Поляна, скоростное направление перенаправлено на транспортных развязках у тоннеля №1 и тоннель №2 на старое направление трассы в связи с пожаром на электроподстанции 110 кВ", — говорится в сообщении.

В пресс-службе "Интерфаксу" пояснили, что загоревшаяся подстанция обеспечивает электричеством тоннели автодороги Адлер — Красная Поляна. "Поэтому и перекрыли (автодвижение на этом участке — ИФ)", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что на 11 км дороги "Адлер — Красная Поляна" произошел пожар на трансформаторной подстанции ОАО "РЖД". Пострадавших нет. На движение поездов возгорание не повлияло.

В настоящее время пожар локализован.