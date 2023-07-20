"В 9:40 от капитана земснаряда "Печора" поступило сообщение, что яхта "Астра" следует по Волго-Каспийскому каналу. Проходя мимо "Печоры", с экипажем яхты была установлена связь. Экипаж яхты сообщил, что в помощи не нуждается", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что спасатели вели поиски судна парусно-моторного судна "Астра" в раскатной части Каспийского моря. На борту яхты находятся четыре члена экипажа. Поиски яхты начались накануне ночью после обращения в морской спасательно-координационный центр "Астрахань" о том, что экипаж яхты не выходит на связь. К поискам привлекался вертолет МИ-8 Южного авиационного поисково-спасательного центра и судно "Колонок-57" Каспийского филиала "Морспасслужба".