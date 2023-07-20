"Дорожные работы по национальному проекту идут по графику, а где-то даже с опережением. В текущем году на объектах "БКД" устроят 136,1 млн кв.м дорожного покрытия. И на сегодня более трети запланированных работ уже выполнено — это 35%, или 47 млн кв.м. Почти 900 объектов уже введены в эксплуатацию", — сообщил Хуснуллин.

Вице-премьер уточнил, что в нескольких регионах план основных дорожных мероприятий уже выполнен. Например, Белгородская область пятый год подряд досрочно завершает все работы. Также укладку асфальта закончили в Республике Ингушетия.

Всего в этом году по нацпроекту в нормативное состояние приведут более 6,2 тыс. объектов региональной и местной дорожной сети.

"До конца сезона мы обновим 750 дорог к досуговым и образовательным учреждениям общей протяжённостью 2,3 тыс. км, а также 600 участков к медицинским учреждениям длиной 2,5 тыс. км. Отдельное внимание будет уделено туристическим маршрутам: планируем привести к нормативам более 320 дорог, ведущих к местным достопримечательностям, — это 1,8 тыс. км", — добавил руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков.

Ранее сообщалось, что по нацпроекту в текущем году планируется построить и отремонтировать около 18 тыс. км дорог.

"Безопасные качественные дороги" — национальный проект, реализуемый в 84 регионах страны. Он оказывает большое влияние на транспортную инфраструктуру в России: строятся новые современные магистрали, мосты и путепроводы, применяются современные технологии и материалы, внедряются интеллектуальные транспортные системы, повышается сохранность трасс.