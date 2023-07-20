"13:00: в очереди со стороны Керчи находится 510 транспортных средств. Ожидание около двух часов", — говорится в сообщении.

Очередь на этом направлении начала формироваться в четверг около 8:00 — к этому моменту в ней насчитывалось 20 транспортных средств, однако с каждым часом их число увеличивалось и выросло до 200 к 11:00.

Уточняется, что пробка на мост со стороны Кубани насчитывает уже 180 автомобилей, а время ожидания досмотра в ней выросло до часа.

Сейчас легковые автомобили после прохождения досмотра на Крымском мосту формируются в колонны для поочередного проезда с разных сторон моста в реверсивном режиме по одной открытой полосе.

Крымский мост атаковали в ночь на 17 июля два украинских надводных беспилотника. Повреждена автодорожная часть. Погибли два жителя Белгородской области, пострадал ребенок. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Движение автомобилей по мосту было остановлено почти на сутки. Его восстановили в реверсивном режиме по одной из полос в ночь на вторник.