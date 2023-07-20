"С 1 мая Анапа приняла более 1,7 млн отдыхающих. По сравнению с прошлым годом турпоток вырос на 8%. В городе работают более 1,5 тыс. объектов размещения, их средняя заполняемость составляет 93%", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время единовременно на курорте пребывает порядка 160 тыс. человек, все службы города работают в усиленном режиме.

Также в этом году в Анапе функционируют 24 детские здравницы и два детских санатория, их загрузка составляет 86%. За две летних смены в них оздоровилось более 26 тыс. детей со всей страны.

До конца сезона курорт планирует принять 4 млн туристов, а до конца года — около 5 млн гостей, добавили в пресс-службе мэрии.