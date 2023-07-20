"Подписанием соглашений положено начало долгосрочному системному сотрудничеству. Соглашения дают нам возможность планировать выставки. Так, например, сегодня было подписано соглашение с Центральным музеем древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, выставка состоится осенью этого года", — цитирует пресс-служба министра культуры Иркутской области Олесю Полунину.

Как сообщается, самое большое количество соглашений, двенадцать, заключил Иркутский областной историко-мемориальный музей декабристов. К примеру, он будет сотрудничать с Государственным музеем истории российской литературы им. В.И. Даля и Государственным музеем истории Санкт-Петербурга.

Иркутский областной художественный музей им. В.П. Сукачева договорился о сотрудничестве с пятью учреждениями. Среди них — Государственная Третьяковская галерея, Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева.

В свою очередь архитектурно-этнографический музей "Тальцы" подписал соглашение с Белорусским государственным музеем народной архитектуры и быта.

По данным пресс-службы, заключение соглашений стали первым мероприятием деловой программы Всероссийского проекта "Музейные маршруты России". В его рамках в регионе разработают и представят новые экскурсии и музейные маршруты, проведут публичные лекции экспертов, презентуют выставочные проекты. Для участия в проекте в Иркутск приехали представители Министерства культуры РФ и министерств культуры регионов России, эксперты в сфере культуры, руководители ведущих музеев страны.

"У "Музейных маршрутов" две функции. Первая — увидеть, как живут регионы, о чем думает музейное сообщество, какие выставки предполагает. Вторая — поделиться теми практиками, которые мы внедрили и получили приятный отклик посетителей. Мы делимся технологиями развития музеев. В их числе — иммерсивность или погружение зрителей с среду, продвижение, сувенирная продукция, построение экспозиции", — цитирует пресс-служба директора департамента музеев и внешних связей Министерства культуры Российской Федерации Елену Харламову.

Проект "Музейные маршруты России" реализуется с 2021 года. В этом году его принимают 12 регионов страны. Это Иркутская, Рязанская, Пензенская, Архангельская, Астраханская, Воронежская, Вологодская, Оренбургская области, республики Коми и Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.