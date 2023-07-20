"Вершинное извержение вулкана Ключевской продолжается. Лавовый поток начал изливаться по Апахончичскому желобу", — говорится в сообщении.

Ключевской вулкан на Камчатке начал извергаться в ночь на 23 июня. На спутниковых снимках отмечалась яркая термальная аномалия над вулканом.

Ключевской — действующий вулкан на востоке Камчатки, его высота составляет 4,85 тыс. м. Он находится в 360 км от Петропавловска-Камчатского, на его склоне в 30 км от вершины расположен поселок Ключи. Ключевской является одним из самых активных вулканов мира.

Последнее извержение Ключевского вулкана происходило с осени 2020 года до февраля 2021 года.