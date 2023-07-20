В первом полугодии 2022 года пассажиропоток составлял 589 тыс. 991 человек. Таким образом, прирост составил 14%.

В июне пассажиропоток аэропорта "Мурманск" вырос на 8,6% — до 128 тыс. 176 пассажиров.

"Работа авиапредприятия в первом полугодии текущего года оценивается продуктивно. Запуск новых сезонных направлений в Калугу, Казань, Минск и Анталью позволяет пассажирам комфортно планировать свои путешествия, избегая дополнительных пересадок. АО "Аэропорт Мурманск" продолжает активную работу по развитию авиасообщения в другие регионы России", — процитировали в пресс-службе генерального директора Алексея Сунденбана.

В настоящее время регулярные рейсы из Мурманска осуществляют авиакомпании "Аэрофлот", "Россия", "Победа", "Азимут", "Северсталь", Red Wings, Smartavia, S7, "ЮВТ Аэро", "Северный ветер". С 23 мая авиакомпания "Белавиа" запустила прямой рейс Минск-Мурманск, со 2 июня авиакомпания "Азимут" запустила прямой рейс Калуга-Мурманск.