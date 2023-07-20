По его словам, за 6 месяцев в санаториях Пятигорска отдохнули и оздоровились более 54,9 тысяч человек, а в гостиницах остановились свыше 75,8 тысяч гостей.
"На территории Пятигорска продолжается эксперимент по развитию курортной инфраструктуры, начавшийся в 2018 году. Сумма поступлений курортного сбора за прошедшие шесть месяцев составила более 51 млн рублей", — отметил собеседник агентства.
Он уточнил, что по прогнозу сумма поступлений от курортного сбора в 2023 году должна составить 101,8 млн рублей.
За счет курсбора завершилось благоустройство летнего кинотеатра на площадке между гротом Дианы и скульптурой "Орел" и сквера "Подкова" с фонтаном в микрорайоне "Белая Ромашка".
Планируется благоустройство пешеходных зон и терренкурных маршрутов бульвара Гагарина, улиц Пастухова и Академика Павлова, а также, в том числе озеленение и высадка новых зеленых насаждений на курорте.
Пятигорск — старейший бальнеологический и грязелечебный курорт федерального значения. Площадь рекреационных территорий города превышает 3700 га.