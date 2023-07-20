"В целом туристический поток на курорт в первом полугодии вырос на 18% в сравнении с январем — июнем 2022 года", — сказал Ворошилов.

По его словам, за 6 месяцев в санаториях Пятигорска отдохнули и оздоровились более 54,9 тысяч человек, а в гостиницах остановились свыше 75,8 тысяч гостей.

"На территории Пятигорска продолжается эксперимент по развитию курортной инфраструктуры, начавшийся в 2018 году. Сумма поступлений курортного сбора за прошедшие шесть месяцев составила более 51 млн рублей", — отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что по прогнозу сумма поступлений от курортного сбора в 2023 году должна составить 101,8 млн рублей.

За счет курсбора завершилось благоустройство летнего кинотеатра на площадке между гротом Дианы и скульптурой "Орел" и сквера "Подкова" с фонтаном в микрорайоне "Белая Ромашка".

Планируется благоустройство пешеходных зон и терренкурных маршрутов бульвара Гагарина, улиц Пастухова и Академика Павлова, а также, в том числе озеленение и высадка новых зеленых насаждений на курорте.

Пятигорск — старейший бальнеологический и грязелечебный курорт федерального значения. Площадь рекреационных территорий города превышает 3700 га.