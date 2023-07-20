"Спасатели выехали в удаленное село Бабук-Аул (высота 707 метров над уровнем моря — ИФ) для эвакуации женщины из туристического приюта с признаками кишечной инфекции", — подчеркивает пресс-служба.

Зарегистрированная группа совершала переход по маршруту плато Лаго-Наки — Солохаул. Во второй половине путешествия одной из участниц стало плохо.

"Спасатели на автомобиле повышенной проходимости доставили в Бабук-Аул врача скорой помощи и после проведения всех необходимых медицинских мероприятий эвакуировали пострадавшую в городскую черту. 36-летнюю жительницу Краснодарского края госпитализировали в больницу с признаками кишечной инфекции и обезвоживания", — отмечается в сообщении.

Известно, что туристы вставали на учет в Адыгейском поисково-спасательном отряде МЧС России.